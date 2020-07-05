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В Хельсинки разрабатывают новый тест, выявляющий инфекцию коронавируса в выдыхаемом воздухе за две минуты

В Хельсинки разрабатывают новый тест, выявляющий инфекцию коронавируса в выдыхаемом воздухе за две минуты

Тест, стоящий два евро, может стать самым быстрым и дешевым способом выявления коронавируса в мире.

В столичной поликлинике Лааксо начинают летом пробовать новый тест на коронавирус, который выявляет инфекцию в выдыхаемом воздухе. На начальной стадии тесты будут проводить также в Казахстане.

Компания Forum Virium Helsinki, разрабатывающая тест, сообщает в своем пресс-релизе, что новый прибор может стать самым быстрым и дешевым способом выявления коронавируса в мире. Результат теста можно будет получить за две минуты, и его прохождение будет стоить два евро.

Прибор, созданный финской компанией, диагностирует наличие инфекции с помощью исскуственного интеллекта.

Первым о новом тесте сообщило издание Helsingin Sanomat.

Источник: yle.fi

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