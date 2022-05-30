Очередной план России проваливается - теперь самолеты НАТО будут в 150 км от границ c РФ

Как сообщает Воздушное командование Лапландии, парк F-35 ВС Финляндии впервые будет введен в эксплуатацию в городе Рованиеми.

Рованиеми – административный центр Лапландии, город расположен на 8 км южнее Полярного круга и примерно в 150 км от границы с РФ.

Заявление о расположении истребителей на авиабазе на Полярном круге сделано на фоне подачи официальной заявки Финляндии на вступление в НАТО и угроз Шойгу сформировать новые воинские части на западе России.

Источник: https://t.me/u_now/50993

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