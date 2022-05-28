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Вступ до НАТО: переговори між Туреччиною, Швецією та Фінляндією не досягли прогресу – Reuters

Вступ до НАТО: переговори між Туреччиною, Швецією та Фінляндією не досягли прогресу – Reuters

Переговори між турецькими офіційними особами та делегаціями Швеції та Фінляндії цього тижня в Анкарі не досягли успіху в подоланні заперечень Туреччини проти вступу цих країн в НАТО.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, наближені до процесу перемовин, передає Укрінформ.

«Це непростий процес… Їм потрібно зробити конкретні кроки, які будуть важкими. Подальші переговори триватимуть. Але дата, здається, не дуже близька», - сказав турецький високопосадовець Reuters у п'ятницю.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявку на вступ в НАТО, щоб посилити свою безпеку на тлі вторгненням росії в Україну. Для вступу усі 30 членів НАТО повинні схвалити це розширення. Туреччина зустрічі послів НАТО заблокувала процес опрацювання цих заявок, пояснивши свою позицію питаннями безпеки, зокрема підтримкою в країнах курдських організацій, які Туреччина вважає терористичними. При цьому в Анкарі заявляють, що загалом не проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Під час тристоронньої зустрічі в Анкарі 25 травня турецька сторона передала представникам Фінляндії та Швеції документ, де викладено занепокоєння та очікування Туреччини «щодо питання їхньої підтримки тероризму». Напередодні в Анкарі заявили, що виступають за письмове оформлення досягнутих домовленостей, зокрема, з питань непідтримки терористичних організацій та зняття ембарго на оборонні поставки.

Источник: ukrinform.ua

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