Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:53
Просмотров: 61

Фінляндія готова воювати з росією у разі нападу

Фінляндія готова воювати з росією у разі нападу

Про це заявив глава Міноборони країни Тімо Ківінен. Він також додав, що країна готувалася до цього десятиліттями.

"Після подвигу України та нашої армії, Росію вже не бояться у світі. Інструменти погроз та шантажу, якими володіє агресор, більше не працюють. Фінляндія готова воювати з Росією у разі її нападу. Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться в Україні із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації".

Источник: https://t.me/hueviykharkov/65924

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні офіційно запрацювала «Карта Руйнувань»
Сегодня 07:28    34
УЗ призначила евакуаційний потяг з Донбасу у Львів
Сегодня 07:24    38
«Страченого фотожурналіста Макса Левіна, ймовірно, допитували і катували окупанти»: зібрано докази
Сегодня 07:11    58
Оперативна інформація станом на 06.00 23.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:07    64
Девагонізація росії (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:02    66
путин объявит о победе накануне выборов 11 сентября
Сегодня 06:45    119
Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали избавить мир от ядерного оружия
Сегодня 06:27    87
Google назвав п’ять напрямків російських атак в інформаційній війні проти України
Сегодня 06:18    78
Поліція Маямі запропонувала американцям здати зброю на потреби українців
Сегодня 06:15    98
Азия спасла добычу нефти в россии
Сегодня 06:08    124
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 