Фінляндія готова воювати з росією у разі нападу

Про це заявив глава Міноборони країни Тімо Ківінен. Він також додав, що країна готувалася до цього десятиліттями.

"Після подвигу України та нашої армії, Росію вже не бояться у світі. Інструменти погроз та шантажу, якими володіє агресор, більше не працюють. Фінляндія готова воювати з Росією у разі її нападу. Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться в Україні із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації".

Источник: https://t.me/hueviykharkov/65924

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