В ВОЗ не исключают летний рост заболеваемости оспой обезьян в Европе

Рост заболеваемости оспой обезьян в странах Европы возможен из-за массовых летних фестивалей и вечеринок.

Что важно знать об оспе обезьян:

● Против этой оспы эффективна вакцина против натуральной оспы.

● Летальность при оспе обезьян составляет от 1% до 11%.

● Инкубационный период может длиться до 21 дня.

● При оспе обезьяны обычно развивается лихорадка, озноб, головные боли, боли в мышцах, переутомление. Позже - сыпь на теле.

● Оспа обезьяны чаще проходит самостоятельно через две-три недели.

Источник: https://t.me/u_now/49987

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