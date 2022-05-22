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В ВОЗ не исключают летний рост заболеваемости оспой обезьян в Европе
Рост заболеваемости оспой обезьян в странах Европы возможен из-за массовых летних фестивалей и вечеринок.
Что важно знать об оспе обезьян:
● Против этой оспы эффективна вакцина против натуральной оспы.
● Летальность при оспе обезьян составляет от 1% до 11%.
● Инкубационный период может длиться до 21 дня.
● При оспе обезьяны обычно развивается лихорадка, озноб, головные боли, боли в мышцах, переутомление. Позже - сыпь на теле.
● Оспа обезьяны чаще проходит самостоятельно через две-три недели.
Источник: https://t.me/u_now/49987
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