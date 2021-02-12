В Україні заборонили реєструвати російські вакцини від коронавірусу

Уряд України своїм рішенням заборонив реєструвати вакцини від коронавірусу, розроблені чи вироблені в "державі-агресорі".

Кабінет Міністрів України заборонив реєстрацію вакцини від коронавірусу, розробленої та виробленої в країні, яка визнана Верховною Радою "державою-агресором".

Про це йдеться у відповідній постанові уряду від 8 лютого, яка була оприлюднена на урядовому порталі у середу, 10 лютого. Постанова затверджує порядок держреєстрації вакцин від коронавірусу.

У постанові зазначено, що питання відповідальності виробників вакцин або інших препаратів від коронавірусу, які постачаються в рамках механізму COVAX, регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках цього механізму.

Проведення експертної оцінки співвідношення "користь/ризик" та перевірки реєстраційних матеріалів на їхню автентичність під час державної реєстрації вакцин або інших препаратів здійснюється державним підприємством "Державний експертний центр міністерства охорони здоров'я України" на безоплатній основі.

Окремо у постанові уряду наголошується, що в Україні забороняється реєстрація вакцин або інших препаратів від коронавірусу, розробку чи виробництво яких здійснено в державі, визнаній парламентом "державою-агресором".

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, забороняється", - йдеться в постанові.

Источник: dw.com

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