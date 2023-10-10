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Відкрилася філія Міської поліклініки №10

Відкрилася філія Міської поліклініки №10

Філія Міської поліклініки №10 відкрилася за адресою: вул. Метробудівників, 24 (на базі філії дитячої поліклініки).

У Департаменті охорони здоров’я нагадали, що у філіях закладу харків’яни мають змогу отримати консультацію лікарів, пройти обстеження та підписати декларацію з сімейним лікарем.

Телефони реєстратури: (096) 163-43-72 (вул. Метробудівників, 24); (098) 208-36-56 (вул. Академіка Павлова, 271); (098) 424-53-52 (вул. Шевченка, 133).

Також до відкриття готується філія на вул. Героїв Праці, 2/48.

Джерело: https://t.me/vekha/73758

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