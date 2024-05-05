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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 04 по 05 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 37 оперативних виїздів, з яких:

✅ 27 – на ліквідацію пожеж, 11 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

✅ 1 – на допомогу населенню;

✅ 8 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 11 пожеж: одна у Куп'янському, по дві в Ізюмському та Харківському районах області, ще 6 пожеж в різних районах міста Харкова.

- Вдень російські окупанти знову завдали обстрілів по місту Харкову. Спочатку ворожа авіація завдала бомбового удару по Немишлянському району міста Харкова. Сталася пожежа на площі 30 кв.м. Горіли залишки деревини та трава.

- Двома годинами пізніше відбувся повторний удар. Влучання були зафіксовані по території цивільного підприємства у Індустріальному районі міста. В результаті сталися масштабні руйнування та пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів. Загалом до їх ліквідації було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 осіб особового складу ДСНС. За попередніми даними постраждало 6 осіб.

- Вночі ворог цинічно вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 кв.м. В результаті обстрілу постраждало 5 чоловік, з них одна дитина.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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