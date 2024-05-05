Харківщина, 5 травня

● 00:39 Основ’янський район м. Харків. Внаслідок ударів «Шахедів» горів будинок, господарчі споруди. Постраждали 6 людей, серед них дівчинка 2015 року народження, гостра реакція на стрес.

● 16:25 Індустріальний район. Внаслідок обстрілу ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства. На цю годину пожежа локалізована.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Стрілеча, Гатище, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка.

● 5 травня 00:30 російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівку. Постраждали п‘ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі.

● 16:51 Харківський район, Липецька ТГ, с. Борщова. Внаслідок обстрілу горів будинок.

● 16:37 Харківський район, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком.

● 15:15 обстріл КАБ с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар в приватний будинок. Пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29,13 га території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.

Джерело: https://t.me/synegubov/9345

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