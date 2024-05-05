Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 95

Харківщина, 5 травня

Харківщина, 5 травня

● 00:39 Основ’янський район м. Харків. Внаслідок ударів «Шахедів» горів будинок, господарчі споруди. Постраждали 6 людей, серед них дівчинка 2015 року народження, гостра реакція на стрес.

● 16:25 Індустріальний район. Внаслідок обстрілу ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства. На цю годину пожежа локалізована.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Стрілеча, Гатище, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка.

● 5 травня 00:30 російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівку. Постраждали п‘ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі.

● 16:51 Харківський район, Липецька ТГ, с. Борщова. Внаслідок обстрілу горів будинок.

● 16:37 Харківський район, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком.

● 15:15 обстріл КАБ с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар в приватний будинок. Пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29,13 га території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.

Джерело: https://t.me/synegubov/9345

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Американська допомога перетворює українців у непотрібних істот». Це – ворожий вкид
Сегодня 10:18    69
Незаменимые конденсаторы для ракет и беспилотников попадают в россию — в том числе через Литву
Сегодня 10:05    112
Куда пропали 2С7 "Пион"?
Сегодня 09:52    104
Міністр оборони Італії: Заяви Макрона щодо військ в Україні збільшують напруженість
Сегодня 09:39    98
Брехня: «Сирський заявив, що призовник має підтверджувати інвалідність у бою»
Сегодня 09:14    105
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 травня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:05    98
У США виробляють для України сенсори, які зможуть бити по російських РЕБ
Сегодня 09:02    102
В Мариуполе зафиксировали новую волну загадочных смертей оккупантов
Сегодня 08:50    115
США надали Україні допомоги на $7 млрд у перші дні після ухвалення закону
Сегодня 08:42    92
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно
Сегодня 08:21    97
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 