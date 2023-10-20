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Відсьогодні українці можуть отримати перший електронний рецепт без візиту до лікаря
"Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта", – йдеться (https://moz.gov.ua/article/news/pershij-elektronnij-recept-vidteper-mozhna-otrimati-bez-vizitu-do-likarja) у повідомленні МОЗ.
Раніше пацієнт мав обов'язок прийти до лікаря фізично, щоб йому виписали перший рецепт.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/38694