Во сне людей посещают преимущественно негативные мысли

Французские сомнологи рассказали, о чём чаще всего говорят люди, находясь в состоянии сна. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».

Для установления данного факта специалисты провели исследование. Участие в нём приняли 230 человек. Их всех пригласили в лабораторию сна. Там специалисты записали речи, которые произносили спящие добровольцы. После этого были проведены анализ и сравнение фраз, сказанных людьми в период бодрствования и сна. Всего специалисты рассмотрели 900 отрывков фраз. Как показали результаты исследования, 59% сказанного добровольцами оказалось невнятным бормотание, смехом или шёпотом. При этом 24% высказываний спящих людей имели негативный оттенок. В 22% случаев добровольцы произносили бранные слова. А вот слово «нет» звучало в 10% случаев.

Полученные результаты дают понять, что речи людей во сне имеют довольно сложную структуру. Они являются грамматически верными, что лишний раз подтверждает высокий уровень активности работы мозга человека в состоянии сна. Согласно мнению учёных, люди склонны сталкиваться с неприятностями во сне, чтобы в реальной жизни их было легче воспринимать и преодолевать.

Источник: changeua.com

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