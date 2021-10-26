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Врач рассказала, как после реанимации меняется отношение харьковчан к прививкам

Врач рассказала, как после реанимации меняется отношение харьковчан к прививкам

За полгода в отделении интенсивной терапии областной "инфекционки" лечили только двух вакцинированных.

О такой статистике сообщили в харьковской Областной клинической инфекционной больнице.

- Вакцинированные больные чаще всего к нам не поступают. Было всего два случая за последние полгода, что поступали больные вакцинированные - и то эти больные с положительной динамикой, они в дальнейшем были переведены в отделение. В основном поступают больные не вакцинированные в очень тяжелом состоянии, - рассказала заведующая отделением интенсивной терапии областной инфекционной больницы Лариса Маркуш.

Она подчеркнула, что в основном тяжелое течение болезни наблюдается у не вакцинированных пациентов, имеющих сопутствующие хронические заболевания. Среди наиболее опасных "спутников" коронавируса - ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкология и тому подобное.

- Очень важно, чтобы такие больные были защищены, чтобы у них была вакцинация. К сожалению, не все понимают важность прививки. Не все видят те ужасы, которые происходят в реанимации. Даже аппараты искусственной вентиляции легких не всегда могут спасти, ведь СOVID-19 разрушает не только легкие, но и другие органы: почки, сердечно-сосудистую систему. Поэтому вакцинация должна быть на первом месте, - уверена Лариса Маркуш.

Врач отметила, что других вариантов защититься от СOVID-19, кроме прививки, не существует.

- Если после прививки появляется температура, болит рука - это можно пережить, гораздо хуже потом лечиться. У нас были случаи, когда тяжелые больные говорили: "Вот выживу, обязательно пойду на прививку, - рассказала заведующая отделением интенсивной терапии областной инфекционной больницы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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