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Врач в РФ объяснил, как употребление салатов может довести до инсульта

Врач в РФ объяснил, как употребление салатов может довести до инсульта

Зарубежные исследователи в ходе 18-летних наблюдений за питанием 50 тысяч добровольцев пришли к выводу, что отказ от мясного значительно повышает риск геморрагического инсульта (на 43%) - смертельно опасного состояния.

По словам заместителя директора Университетской клиники МГУ имени Ломоносова профессора Симона Мацкеплишвили, такие последствия употребления только лишь растительной пищи можно отчасти объяснить возникновением в организме дефицита незаменимых аминокислот, омега-3 жирных кислот, микроэлементов и ряда витаминов, особенно В12 и D.

Все то, чего недостает растительным продуктам, в нужном количестве содержится в мясе, передает aif.ru.

Специалист отметил, что употребление мяса не может быть профилактикой инсульта. Продукт необходим для сбалансированного питания и поддержания здоровья.

Источник: 47news.ru

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