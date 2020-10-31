Время приезда “скорой” на вызов будет зависеть от оценки диспетчером тяжести состояния пациента

Для экстренной помощи пересматриваются нормативы доезда до пациентов.

Минздрав Украины предлагает для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров Украины «О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия». Об этом сообщает “Український медичний часопис”.

Если сейчас время приезда “скорой” на вызов варьируется от 10 минут в городе до 20 минут в сельской местности, а все вызовы оцениваются как экстренные и не экстренные, то проектом нового поставления КМУ время приезда “скорой” на вызов будет зависеть от оценки диспетчером состояния пациента.

Проектом предусмотрено распределение обращений по предоставлению экстренной медицинской помощи в зависимости от состояния пациента на критические, экстренные, не экстренные, непрофильные.

Время доезда по критическому вызову устанавливается в 10 минут, по экстренному – 20 минут при допустимых отклонениях в 15-25% случаев. При этом время приезда на вызов отсчитывается с момента поступления обращения к диспетчеру приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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