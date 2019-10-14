У Золочеві пройшов «Ярмарок здоров’я»

12 жовтня мешканці Золочівської ОТГ мали можливість пройти безкоштовне лікарське обстеження в рамках проекту «Ярмарок здоров’я». До лютого 2021 року планують проведення ще 13 подібних ярмарків на Харківщині.

Захід ініціювали представники проекту «Ефективна первинна медицина в громаді», що реалізується Харківською обласною радою у партнерстві з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області, ГО «Агенція змін «Перспектива» та ГС «Українсько-німецька медична асоціація». Перший «Ярмарок здоров’я» відбувся наприкінці серпня в Пісочині.

Відвідувачі ярмарку могли отримати консультації таких лікарів: мамолог-онколог, дерматолог-онколог, офтальмолог, ендокринолог, кардіолог, сімейний лікар. Також розповідали про необхідність вакцинації, надання першої невідкладної допомоги. Для дітей зробили інтерактивний майданчик «Плюшевий лікар», заходи якого спрямовані на боротьбу з «синдромом білого халату». На локації дитина приміряла на себе роль лікаря. Плюшева іграшка ставала її пацієнтом. Новоспеченому лікареві видавали картку з завданням, наприклад, вилікувати запалення очей чи допомогти при переломі ніжки тощо. Згодом серед дітей можна було помітити наліпку на одязі, яка підтверджувала статус «Справжнього плюшевого лікаря».

— Найбільше зацікавлені в тому, аби люди в громадах навчилися піклуватися про себе. Потрібно пропагувати здоровий спосіб життя, необхідність проходження амбулаторних обстежень. Наші ярмарки, насамперед, для людей, які обмежені в доступі до комплексного обстеження. Здорова людина – це щаслива та працездатна особа. Захід має бути симбіозом високої мотивації не лише медиків, але й відповідальних людей в громаді, — зазначає начальниця управління з питань місцевого самоврядування, розвитку громад та міжнародних зв’язків виконавчого апарату Харківської обласної ради Олена Кулик.

За її словами, у Золочеві спостерігалася менша активність населення, ніж у Пісочині. Проте жителі залишилися задоволені заходом, адже змогли отримати комплексне безкоштовне обстеження та консультації фахівців. У такий спосіб сьогодні пропагандують займатися профілактикою свого здоров'я та не допускати серйозних захворювань. Для організації наступних 13 ярмарків створять експертні ради, які визначатимуть місця проведення. Загалом відзначили високу мотивацію лікарів, які взяли участь в ініціативі.

Більшість мешканців відвідали захід, щоб обстежитися в офтальмолога та кардіолога. За словами Марини Лавриненко, головного лікаря Комунального підприємства «Золочівська центральна районна лікарня», у районі більше 4 років немає спеціаліста-офтальмолога. Тому для громади було вкрай важливо запросити саме спеціалістів офтальмологічного та кардіологічного напрямків.

Волонтерами були студенти двох вишів: Харківського національного медичного університету та Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Вони реєстрували учасників, допомагали пенсіонерам та разом з дітьми перевтілювалися в лікарів.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Карина Бондар

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