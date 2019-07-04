Учёные: бессонница частично передаётся по наследству

Плохо спите? Теперь официально можете обвинить в этом своих родителей! Учёные недавно пришли к выводу, что бессонница может передаваться по наследству.

Ранее учёные считали, что плохой сон — это удел нездоровой нервной системы, однако свежие исследования доказывают, что это не так.

Если мать или отец в семье страдает от расстройства сна, вероятность того, что ребёнок получит это малоприятное хроническое бодрствование по наследству, — целых 35–55%, а для близнецов эта цифра может вовсе достигать 42–57%.

Мэтью Уокер, директор Центра по изучению сна человека в Калифорнийском университете в Беркли и автор бестселлера «Почему мы спим», объясняет, что хроническая бессонница непосредственно связана с циркадными ритмами, а также имеет частично наследуемую основу.

В частности, учёные связывают бессонницу с отклонениями в 7 хромосоме, приближённой к AUTS2 — гену, который связывают с потреблением алкоголя.

Люди, которые страдают от хронического бодрствования, также проявляют генетические аномалии, характерные для «успокаивающего» ГАМК-рецептора, который отвечает за психические расстройства вроде депрессии или повышенной тревоги. Закономерность проста: чем ниже его показатели, тем хуже сон.

Источник: anywellmag.com

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