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Загруженность коек больными с коронавирусом: озвучили цифры

Загруженность коек больными с коронавирусом: озвучили цифры

Больницы Харькова увеличат количество коек для больных СOVID-19. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

"Заполненность медучреждений больными с СOVID-19 у нас не доходит до 30%. Вместе с тем основной удар принимает инфекционная больница как профильное заведение. У меня уже было несколько разговоров с мэром Харькова по поводу полноценного участия городских больниц в оказании помощи. Они и до этого принимали больных, но есть возможность увеличить количество коек. Есть на сегодня договоренность, что около 100 коек больные города и области смогут занять в больницах Харькова", - сообщил председатель облгосадминистрации.

Также Кучер напомнил, что с понедельника Харьков и несколько районов области попадают в "желтую" зону карантина. Алексей Кучер отметил, что дополнительные ограничения, которые вводятся в связи с этим, не очень жесткие, но их нужно соблюдать беспрекословно.

Источник: sq.com.ua

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