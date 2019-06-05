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В России разгорелся скандал вокруг игры «Секс со Сталиным»: не обошлось без упоминания Украины

В России разгорелся скандал вокруг игры «Секс со Сталиным»: не обошлось без упоминания Украины

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов через своего пресс-секретаря Александра Ющенко неожиданно для себя пропиарил создателей скандальной компьютерной игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»). В комментарии изданию Daily Storm он напомнил, что игра должна выйти на рынок уже осенью 2019 года, в связи с чем потребовал призвать к ответу «определенные силы», осуществляющие «дискредитацию российской истории».

Кроме того, Ющенко сравнил выход игры про Сталина с уничтожением памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

«Это вопрос к правоохранительным органам, которые должны увидеть в этих действиях в том числе элементы экстремизма и элементы разжигания», — заявил Ющенко, не обращая внимания на тот очевидный факт, что полномочия российских правоохранителей на территорию Украины не распространяются.

Сама игра представляет собой некое виртуальное путешествие во времени, участники которой могут пообщаться со Сталиным и даже изменить будущее, занявшись с диктатором жестким сексом. В игре несколько локаций: комната допроса, рабочий кабинет и даже спальная генералиссимуса.

В России разгорелся скандал вокруг игры «Секс со Сталиным»: не обошлось без упоминания Украины

Фрагмент игры

Напомним, памятник маршалу Жукову в Харькове был разрушен активистами в минувшие выходные. Мэр Кернес пообещал восстановить его, а у Зеленского усомнились в том, что действия активистов были законными.

Источник: fakty.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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