Украинцам увеличат помощь при рождении ребенка

В Украине увеличат размер госпомощи при рождении ребенка и укрупнят выплаты на руки.

Украинские депутаты не только хотят повысить размер выплат, а и изменить график, чтобы украинская семья получала на руки сразу более значительную сумму, пишет Change.

Сейчас семья получает при рождении первого малыша 41 280 гривен, из которых 10 300 гривен выплачиваются сразу. А остальное «растягивают» на 3 года, выплачивая разными частями ежемесячно. Аналогичные суммы и порядок применяются и при рождении второго, третьего ребенка, а также следующих детей.

В первую очередь новый документ предполагает возвращение дифференцированный подход, который депутаты отменили 27 марта 2014 года, чтобы снизить нагрузку на госбюджет в кризисный период. Кроме того, полагают они, следует увеличить размер и порядок выплат.



При рождении первого ребенка общая сумма помощи увеличивается до 50 000 гривен (14 000 гривен сразу, остальное в течение трех лет). При рождении второго ребенка собираются платить 75 000 гривен (21 000 гривен сразу, остальное в течение трех лет).

При рождении третьего и более ребенка — 100 000 гривен (28 000 гривен сразу, остальное в течение трех лет).

Источник: newformat.info

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