Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: адреса

Сегодня, 10 марта, в Харькове можно получить гуманитарную помощь в 16 отделениях сети "Новая почта" и 19 отделениях "Укрпочты". Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, областной логистический штаб разгрузил шесть фур и 12 вагонов груза, который поступил от Черновцов, Тернополя, Кременчуга и Львова, а также от иностранных партнеров – Швейцарии и Польши. Ожидается поступление гуманитарной помощи из Греции.

"Это продукты питания, в том числе и детское, одежда, медикаменты. Собранную гуманитарную помощь отправляем в пункты "Новой почты", а теперь и отделения "Укрпочты", - отметил Олег Синегубов.

Источник: sq.com.ua

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