Де у Харкові роздають гуманітарну допомогу. Інформація обласної військової адміністрації на 12 березня
«Укрпошта»
Час роботи: 9:00-15:00
• № 103, вул. Дерев'янка, 50;
• № 40, вул. Беркоса, 26;
• № 38, вул. Ахієзерів, 16/50;
• № 93, вул. Петра Болбочана, 46;
• № 98, вул. Холодногірська, 7;
• № 64, вул. Петра Болбочана, 3;
• № 20, вул. Китаєнка, 4;
• № 128, просп. Льва Ландау, 20;
• № 85, вул. Академіка Проскури, 9Б;
• № 33, вул. Шевченка, 224;
• № 170, вул. Гвардійців-Широнінців, 41;
• № 123, вул. Валентинівська, 31;
• № 118, просп. Ювілейний, 57/106;
• № 120, просп. Ювілейний, 49А;
• № 176, вул. Краснодарська, 181Б;
• № 171, вул. Амосова, 5;
• № 89, просп. Олександрівський, 113;
• № 99, вул. Рибалка, 40;
• № 44, просп. Московський, 259;
• № 31, вул. Аерофлотська, 12.
«Нова пошта»
Час роботи: 9:00-16:00
• №7, просп. Людвіга Свободи, 35;
• №137, вул. Ахсарова, 21;
• № 10, вул. Пушкінська, 96;
• № 78, вул. Шевченка, 24а
• №140, пров. Пискунівський, 4;
• № 39, просп. Гагаріна, 54А;
• № 99, просп. Гагаріна, 176
• № 90, просп. Гагаріна, 199;
• № 44, просп. Льва Ландау, 46;
• № 138, проїзд Стадіонний, 13;
• № 62, вул. Амосова, 11А;
• № 100, просп. Архітектора Альошина, 5;
• № 117, просп. Індустріальний, 24/31;
• № 113, вул. Луї Пастера, 318;
• № 65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;
• № 121, вул. Ньютона, 98.
Источник: https://t.me/s/hueviykharkov