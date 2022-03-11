Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:51
Просмотров: 101

ЄС надав Україні перші 300 млн євро із пакету в 1,2 млрд – ЄК

Раніше Єврокомісія схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС 11 березня надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги з пакету в 1,2 мільярда євро.

«Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує. Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги. Це перший платіж із пакету в 1,2 мільярда євро. Відповідно, наступні попереду», – написала вона у твітері.

Раніше Єврокомісія схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європарламент і країни ЄС якнайшвидше виплатити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове и области - новый механизм выплаты соцпомощи
Сегодня 16:38    177
Арестованные $415 млрд резервов РФ пойдут на возмещение ущерба Украине
Сегодня 16:24    152
Звернення міністра оборони Олексія Резнікова
Сегодня 15:54    167
Київстар збільшує допомогу абонентам у роумінгу
Сегодня 15:41    141
В Харьков продолжает поступать «гуманитарка»
Сегодня 15:30    160
Директор ЦРУ вважає, що Путін не має чіткої кінцевої мети у війні з Україною
Сегодня 15:16    178
Звернення Президента Володимира Зеленського. Основні тези
Сегодня 14:42    306
Міжнародні COVID-сертифікати знову можна згенерувати в Дії
Сегодня 14:40    144
Уряд підвищив пенсії військовим у середньому на 800 гривень
Сегодня 14:28    141
Укрпошта відновлює доставку інтернет-замовлень
Сегодня 14:14    158
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 