ЄС надав Україні перші 300 млн євро із пакету в 1,2 млрд – ЄК

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС 11 березня надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги з пакету в 1,2 мільярда євро.

«Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує. Сьогодні ми виплатили 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги. Це перший платіж із пакету в 1,2 мільярда євро. Відповідно, наступні попереду», – написала вона у твітері.

Раніше Єврокомісія схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європарламент і країни ЄС якнайшвидше виплатити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Источник: radiosvoboda.org

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