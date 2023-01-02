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10 хороших новин 1 січня

10 хороших новин 1 січня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка на Луганщині та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили 15 скупчень лаптів

● У Москві згорів триповерховий ресторан «Тарас Бульба», з кухні ледь встигли витягти вісім газових балонів, весь район перелякався до усрачки, сусідів навіть евакуйовували. Шо лапті, досита нарадувалися нашим тривогам на новий рік?

● А перед цим ще якійсь відчайдух намагався спалити ялинку на красній площі. Вже облив її бензином з каністри, але підпалити не встиг, мусора його на жаль затримали.

● Додому з полону повернулися ще 140 наших Героїв: оборонці Маріуполя, Зміїного, Бахмутського напрямку, ТРО-вці зі Славутича і навіть пес з Азовсталі – американський пітбуль, про якого раніше писали, що його відвезли до Кадирова.

● Русняві тг-канали у новорічну ніч наперебій повідомляли про симпатичні бавовни у різних містах. В Омську вибух з пожежею у районі залізничного полотна. Перед цим повідомлялося, що лапті з аеродрома "Омськ-Північний" просили шпали, колоди і техніку щоби будувати укріплення. Пожежа на Ростовській атомній електростанції у блоці №3, поки один загиблий. Вже традиційна бавовна на Бєлгородщині.

● Тим часом бавовною у Волгоградській області виявилася російська ракета, яка не змогла покинути рідну землю. Побільше би таких новин. В ідеалі, щоби усі ракети, які вони випускають по нам, летіли у будинки їхніх родичів. А вдогонку їм – вже наші, по їніх військових частинах.

● І якраз зараз під’їхали подробиці удару по Макіївці. Лапті там оселилися у ПТУ, кілька сотень, скоріш за все чмобікі із Саратова. Причому ще й боєкомплект у будівлі тримали. Вони дуже сумували за домом, тому непереможна українська армія у новорічну ніч влаштувала їм святковий салют із Хаймарсів і тепер у них все там дуже затишно і по домашньому – руїни, кишки і гівно. Місцеві повідомляють, що двохсотих там близько шестиста. Лаптєблогери верещать, що селити так багато чмобіків в одному місці – це воєнний злочин.

● Наша постійна рубрика «гієна огнєнная» сьогодні присвячена святкуванню нового року у лаптів. Симоньян казала, що вони дуже чекали, що ми почнемо їх бомбіть. Але не всі дочекалися, тож і самі непонано справилися. Наприклад у Новосибірську лапоть із лаптятами так вдало поставив коробку із салютами, що роз’їбав і спалив сусідам балкони на двох поверхах. В Анапі салют рикошетив у вуличний ліхтар і асфальт із таким звуком, що місцеві сприйняли його за обстріл. У Сочах просто спалили фейрерверками пальму.

● У Пермі кочегар від пересердя спалив ретропоїзд 44го року, бо закинув туди надто багато вугілля. Що цікаво – ця старовинна херовіна у них ще працювала, бо кочегар готував поїзд до відправки

Як це по російськи – їздити на вугіллі, срати на вулиці, не мати газу і опалення, але х#ярити по нам ракетами, щоби у нас теж нічого не було. Тільки ніхера не вийде.

● У вагнера вже такі втрати, що Пригожин на новий рік пішов у морг і спробував воскресити хоч кілька пакетів. А загалом це дуже символічно, що за спиною путіна під час новорічного звернення – військові із кислими ї@альниками і одна баба, що таскається за ним із заходу на захід, граючи різних фахівчинь і навіть не встигаючи вимити голову, на російському новорічному вогнику – сумне соловйо@іще в оточенні орденоносців, теж із трагічними ї@альниками, а власник найбільшої російської ПВК іде записувати своє новорічне звернення у морг. Це вам візуалізація майбутнього росії.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/750

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