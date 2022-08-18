● Непереможна українська армія не дала лаптям прорвати оборону на Харківському напрямку і просунутися на Слов’янському. На Краматорському лаптєногі калічі намагалися штурманути Веселе, отримали пи$ди і хаотично розбіглися.

На Бахмутському і Південнобузькому напрямку продиктовані відчаєм спроби покращити тактичне положення виявилися стратегічною помилкою. Іф ю ноу вот ай мін

● Міносвіти нарешті змінило шкільну програму.

Насправді, там багато чого хорошого. Міжнародне гуманітарне право вивчатимуть і домедичну допомогу. Планують давати практичні знання: як облаштувати укриття і боротися з панікою. Актуалізують програму з історії. Наливаємо шампанського.

А тепер приймаємо заспокійливе і ізолюємося у кімнаті, з якої не чути матюків, бо на черзі література. Дійсно купу руснявих письменників прибрали. І залишили Булгакова. От же ж @лять як котики, яких за калюжу насвариш, так вони тобі на ліжко наригають.

«Сволочь он, – с ненавистью продолжал Турбин, – ведь он же сам не говорит на этом языке. А? Я позавчера спрашивал этого каналью доктора Курицького, он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький…». «Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым!.. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах?»

● Росіянські літаки почали розвалюватися у повітрі. Під час посадки в Іркутській області у літака Ан-24 відірвалася частина крила. На диво, ніхто із пасажирів не постраждав. Нічого толком зробити не можуть

● Влада Казахстану скасувала вивчення російської з першого класу. Тепер діти вчитимуть лише казахську, бо мають спочатку навчитися читати і писати рідною мовою. Російська вивчатиметься тепер з другого класу як окрема дисципліна. З третього – англійська, для всіх шкіл.

● Героїчні мелітопольські партизани влаштували вибух біля комендатури. Тероризують абізян кожен день

● Внаслідок вибуху у колишній будівлі СБУ у Лисичанську задвохсотилися близько 20 фсбшників і керівництво 2-армійського корпусу. Загалом втрати лаптів склали близько 100 голів

● У Курській області на протитанковій міні підірвався камаз бойових лаптів. Одне двохсоте, двох трьохсотих наразі добивають російські медики.

● Українські айтішники наї@али лаптів, зібравши з них гроші на безпілотник для ЗСУ. Зламали колаборантські херсонські тг-канали, розмістили там оголошення про збір допомоги для загону абізян, вказали неіснуючий рахунок банку рф і робочі посилання на електронні гаманці. Русня, звісно, жадібна, це в нас за кілька днів збирають на байрактар, а вони нажертвували лише 30 тис грн. Але і цього вистачило на маленький дрон.

● Україна отримає від Канади 450 мільйонів канадських доларів на закупівлю газу до опалювального сезону.

● З життя необучаємих. На росії, як відомо, закрилася Ікея, але поки вони закінчували онлайн-розпродаж залишків, лапті дуже хотіли застрибнути в останній вагон. Вони пробували скупитися на сайті, розпродаж вже закінчився і замовлення не приймалося. Лапті, замість перевірити термін розпродажу, поперли в «групу менеджерів Ікея» в телеграм. Там їм пояснили, що сайт просто лежить через кількість запитів, оперативно і радісно приймали замовлення, а коли оплата не проходила, казали спробувати ще. Гроші знімалися кожного разу, лаптям, охопленим жадібністю до красивих імпортних речей, перевірити рахунки навіть в голову не приходило.

Десятки тисяч рублів туди повикидали, у групі 10 тисяч підписників. Це вам не на дрон збирати, для "апалчєнців".

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/395

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