● Непереможна українська армія 16 разів натовкла лаптям на Луганському і Донецькому напрямках. Крилаті козаченьки і злобні ландшафтні дизайнери набили 11 скупчень копрокадаврів, пункт управління, три дрони, зенітно-ракетний комплекс і три склади боєприпасів.

Ще русня оголосила у розшук Наєва, Залужного (якого вони перед цим взагалі-то поховали, феєричні ї@лани), але щось мені підказує, що коли вони являться за повісткою, ніхто на росії не обрадується.

● На Краснодарщину, куди нещодавно вперше з початку повномасштабної прилетіло по нафтобазі, тепер прилітає регулярно. Цього разу на Афіпському та Ільському нафтопереробних заводах перекур із фейерверками

А, і в Шебєкіно горів завод штучних сапфірів, на якому за загадковим збігом обставин виявилися армійські паливозаправники.

● Росія знову напала на росію, обстрілявши Шебекіно, (Шмякіно? Шемякіно?). Палаючі будинки, розбиті автомобілі, уламки літають – все як їм нравиться, тільки тепер офлайн. Місцеві намагаються втекти з міста, але влада евакуйовує невдячних лаптів ще ближче до кордону, щоби вони додивилися цей концерт до кінця.

Це вони, до речі, ї@ашать по своїй Бєлгородщині щоби вибити звідти РДК. І це той випадок, коли дуже хочеться, щоби РДК завітали у Москву. Їй так личитимуть пожежі…

● Х#ячить росія і по Курську, з панцирів. Щоби лапті відчули, що не тільки Херсон з Маріуполем захищають, а і глибинний народ, патріотична російська арта розбомбила у Курську п’ятиповерхівку.

● Кримський міст тріскається. Фото опор із вертикальними тріщинами – свіжі і якраз вчасно, бо навантаження на міст зараз збільшуватиметься – русня зганяє бюджетників на відпочинок у Крим. Анонсуємо новий сезон «мамулічка, пора свалівать вплавь»

● У Мелітополі злетіло у повітря авто із чотирма абізянами, один з яких – місцевий бізнесмен Давидюк – власник кафе «Гетьман», який гостинно подчував лаптів. Вони і цього разу їхали у це кафе, але самі перетворилися на мангал. Щоправда свинина у ньому вийшла геть горіла.

● Завод у Владивостоку замість японських автівок Mazda випускатиме китайські кросовери. Але здається і це пи$дьож, бо жодна з компаній у таке відкрито не влізе, бо санкції. Ще з боліт остаточно звалює Nintendo

● Польща перейменувала Калінінград і Калінінградську область на Крулевець і Крулевецьку область, і тепер замінює всі дороговкази. Ну ж бо така є історична назва Кенігсберга у Польщі, а всесоюзний староста Калінін є вбивцею поляків, згадаємо Катинь. На росії через це, звісно казяться, але що вони зроблять, нападуть?

● Пригожин верещить, що його кульгаві музиканти не можуть відійти з Бахмута, бо російська армія замінувала їм шляхи відходу. Все, кінець новини, краще за лаптів я тут вже не пожартую.

● Наші прикордонники знову перемогли білоруських. Ті всім штабом думали, як відповісти на постійний тролінг і знущання з нашого боку (вмикають чіпсам повітряну тривогу, «щоби визначилися, на чиєму вони боці», тичуть факи у біноклю, надсилають листівки з погрозами, повісили на кордоні манекен у російській військовій формі, назвавши його ліквідованим під Києвом Валерою) і накінець придумали. Запросили «українських колег» на білоруський борщ, коли їм не буде чого їсти.

Їм жарти мабуть лукашенко придумує. На радостях так сміявся, що два підгузки обісрав.

Наші ж відповіли, що борщ по білоруськи це «картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди».

От правду кажуть, що талановиті люди талановиті в усьому: і кордон захистити, і по хозяйству, і солдатам бульбафюрера на голову насрать.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/914

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