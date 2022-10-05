10 хороших новин 4 жовтня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка. Крилаті козаченьки сьогодні віджигали по повній і набили лаптям два опорніка, 8 скупчень і дві зенітки, Боги війни додали до цього списку пункт управління і два скупчення.

А взагалі з 24 лютого непереможна українська армія делаптифікувала вже 1 534 населених пункти. Далі буде

● Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні. У пакеті на $625 млн наші улюблені Хаймарси, боєприпаси, бронетехніка і транспортні засоби.

● Пам’ятаєте історію, як лапті збирали гроші на дрони для абізян і намагалися вивезти їх з Естонії, а потім збирали гроші на адвоката для лаптя, якого естонські митники із цими дронами затримали? Так от тепер естонці передали ці дрони нашій непереможній армії. А лапоть-контрабандист 4 місяці просидів у в’язниці

● Наша постійна рубрика «Новини контрнаступу на Херсонщині». Непереможна українська армія звільнила Старосілля, Давидів Брід, Новопетрівку, Малу Олександрівку і Дудчани. Це ті самі Дудчани, про які русня писала, що наших там заманили у засідку.

Влаштувати засідку, щоби потім безславно і болісно здохнути – це, звісно, геніальний тактичний хід. Давайте ще. Генерала Лапіна туди покличте

● Відмова від переговорів з лаптями тепер закріплена у президентському указі. Я не ї@у, що це особливо змінює, але як жест норм, най буде.

● А оце з серії «та невже @лять». На Банковій нарешті дійшли висновку, що треба щось вирішувати із московськими попами. Подоляк вважає, що колаборанти з УПЦ МП мають отримати покарання, а Банкова закликає напрацювати законопроєкт щодо діяльності Московської церкви в Україні. Це щодо тих попів УПЦ МП які їздили до путіна святкувати окупацію чотирьох українських областей.

Владі би краще самостійно вичистити це кодло, поки не закінчилася війна і народ не вичистив його сам.

● Нарешті прогрес дістався і в луганську народну абізянію – тепер абізянів призовного віку воєнкоми там вишукують за допомогою дронів

● Непереможна українська армія у боях за Лиман опять угандошила елітну бригаду росіянських розвідників. Цього разу йдеться про третю гвардійську лаптєногу бригаду спеціального призначення главку аж генштабу рф. Ну скільки можна казати – попереджуйте вже якось, що ви елітні, щоби вас не валили як звичайних свиней, а валили з особливим задоволенням - ні собі, ні людям, одне слово - копрокадаври

● Чехи зібрали гроші на модернізований танк Т-72 «Авенджер» для ЗСУ. У подальших планах збір на боєприпаси для танку і для чеських самохідних гаубиць Dana та РСЗВ RM-70 Vampire».

● Пам’ятаєте, є такий український вислів – за рибу гроші?

А ще пам’ятаєте, у Тиві за частково мобілізованого давали барана?

Ну так от, я не знаю, як підібратися до цієї теми, бо це йо@аний пи$дець. На Сахаліні за мобілізованих родичам роздаватимуть, @лять, тріску. 5 кілограмів мороженої риби за одне ходяче гарматне м’ясо. І це @лять відбувається у рамках проєкту «Доступна риба».

Ми дивувалися, що вони крадуть унітази і верещать від щастя, побачивши почату літрову банку нутелли… Цей народішко було би навіть шкода, якби вони не полізли до нас своїми немитими мацаками. Вирожденці із середньовіччя, вкриті ганьбою і коростою.

Були часи, коли критикували термін «русофобія», мовляв фобія – це страх. Та ні, тут інша емоція. Це як арахнофобія, як вермінофобія. Як критичне небажання торкатися чогось огидного, бо відраза стає нестерпною. Фу.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/517

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