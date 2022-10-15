Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 94

14 жовтня 1954 року народився наймолодший український політв'язень СРСР Микола Кунцевич

14 жовтня 1954 року народився наймолодший український політвязень СРСР Микола Кунцевич

14 жовтня 1954 року народився Микола Кунцевич. Він був одним із наймолодших українських політв'язнів СРСР, дисидентом, отримав три судових вироки і відбув 12 із 14 років ув'язнення.

Микола Кунцевич народився у Києві. Закінчив естрадно-циркове училище, працював у цирку, потім став ведучим програм, читав український гумор і сам писав вірші та байки.

У травні 1974 року Микола Кунцевич прочитав дві свої байки «Горила» і «Ворона» біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві.

Через деякий час його заарештували і згодом засудили до 5 років позбавлення волі за «злісне хуліганство». Тоді ж, за словами Миколи Кунцевича, в Лук'янівському СІЗО він потрапив до однієї камери із режисером Сергієм Параджановим.

Другий вирок і покарання на термін у 4,5 роки Микола Кунцевич отримав після того, як у 1981 році його вірші прозвучали в ефірі Радіо Свобода.

Тоді почалися обшуки, і в деяких київських вишах знайшли самвидав, заборонені тексти Кунцевича.

У 1984 році Миколу Кунцевича судили втретє – «за розповсюдження антидержавних матеріалів серед засуджених», бо під час відбування другого терміну покарання на одному з концертів зачитав уривок поеми Євгена Євтушенка «Братская ГЕС».

Микола Кунцевич стверджував, що його адвокатом на цьому процесі був Віктор Медведчук. Кунцевич розповідав, що, як і у випадку із Василем Стусом, Медведчук просив збільшити висунутий прокурором термін у 3 роки ув'язнення ще на 1 рік 9 місяців та 19 днів із попереднього терміну. Тому, казав Кунцевич, вирок його переписали, а термін ув'язнення подовжили.

У 1987 році Микола Кунцевич долучився до Української Гельсінської спілки. Цього ж року він був звільнений із ув'язнення за амністією, як і багато інших політв'язнів.

У 1989 році Кунцевич став членом Народного руху України та Всеукраїнського товариства репресованих.

Також Микола Кунцевич займався культурно-просвітницькою роботою. Він став художнім керівником гастрольно-концертного об'єднання «Рухконцерт», очолював оргкомітет фестивалів «Дзвін», «Українське сузір'я» та «Коріння наше в Україні». Учасник Євромайдану. Більше 60 разів виступав з віршами зі сцени Майдану. 21.02.2014 контужений в сутичці з "Беркутом", частково втратив зір.

Помер 12 березня 2021 року, похований 16 березня 2021 року на Байковому кладовищі.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4751

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сьогодні річниця вбивства Степана Бандери
Сегодня 09:35    98
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно
Сегодня 09:30    91
Аналитика ISW, 14 октября
Сегодня 09:12    108
Количество ракет, выпущенных оккупантами по Украине
Сегодня 08:41    127
Військові ЗСУ захопили значну кількість снарядів до Т-62
Сегодня 08:30    135
YouTube підтримує російський контент: хостинг уже почав видаляти відео з військовополоненими
Сегодня 08:10    148
В Росії піп доніс у ФСБ на депутата, який поставив свічку за перемогу України
Сегодня 07:52    137
“Уже бы сь#бался давно отсюда” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:42    124
Новина зі США. П’ятниця, 14 жовтня. 19:30 EDT. Новий пакет військової допомоги Україні.
Сегодня 07:39    115
Ексгумація в Лимані: з братської могили вилучили тіла 34 українських захисників
Сегодня 07:33    110
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 