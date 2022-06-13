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288 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

288 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинуло та понад 527 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 218, Харківській - 166, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

12 червня внаслідок артилерійського обстрілу м. Лисичанськ Луганської області військовими РФ загинув 6-річний хлопчик.

11 червня через обстріл м. Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь Донецької області зазнав травмувань 8-річний хлопчик.

Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема, 20 травня - обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня - обстріл с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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