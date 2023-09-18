30 червня 1941 року Мирослав Кіндзірський на Буковині проголосив Українську державу

17 вересня 1919 року народився Мирослав Кіндзірський, який проголосив відновлення Української держави 30 червня 1941 року паралельно з проголошенням її у Львові Ярославом Стецьком та Степаном Бандерою.

Унікальні документи, віднайдені нещодавно в Державному архіві Чернівецької області, свідчать, що 30 червня 1941 року відновлення Української держави відбулося не лише у Львові, як вважали раніше.

Того дня один із керівників крайового проводу ОУН Мирослав Кіндзірський на Буковині також проголосив Українську державу. Згадка про цю подію була віднайдена в одній із довідок румунського інспекторату поліції.

Також у документі, який зберігається в архіві ГДА СБУ в Чернівцях, зазначається, що в самому обласному центрі, в Чернівцях, ще до захоплення міста румунськими військами українські націоналісти вивісили на будівлі міської ради синьо-жовтий прапор. У той же час у селах відбувалися масові сходи селян, на яких проголошували Самостійність України, утворювали місцеву владу, формували місцеві групи самооборони для захисту сіл від залишків совєцьких військ, які ще переміщувалися Буковиною, вивішували синьо-жовті прапори на сільрадах.

Щодо самого героя допису, Мирослава Кіндзірського, то у 1941 році він був організаційним референтом Буковинського обласного проводу ОУН. У січні 1942 р. заарештований румунською Сигуранцою (з-під варти утік). Скерований на Східноукраїнські землі: з кінця 1942 року по березень 1944 року Кіндзірський – референт пропаганди Одеського обласного проводу ОУН.

У серпні 1944 року переведений на Буковину. У вересні-грудні 1944 року – організаційний референт Буковинського обласного проводу ОУН, виконував обов’язки провідника Буковинського обласного проводу ОУН.

Загинув 29 грудня 1944 року під час бою з військами нквд у с. Васловівці Садгірського (згодом Заставнівського) району Чернівецької області. Похований у с. Чорний Потік Заставнівського району Чернівецької області.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6695

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