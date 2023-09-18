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30 червня 1941 року Мирослав Кіндзірський на Буковині проголосив Українську державу

30 червня 1941 року Мирослав Кіндзірський на Буковині проголосив Українську державу

17 вересня 1919 року народився Мирослав Кіндзірський, який проголосив відновлення Української держави 30 червня 1941 року паралельно з проголошенням її у Львові Ярославом Стецьком та Степаном Бандерою.

Унікальні документи, віднайдені нещодавно в Державному архіві Чернівецької області, свідчать, що 30 червня 1941 року відновлення Української держави відбулося не лише у Львові, як вважали раніше.

Того дня один із керівників крайового проводу ОУН Мирослав Кіндзірський на Буковині також проголосив Українську державу. Згадка про цю подію була віднайдена в одній із довідок румунського інспекторату поліції.

Також у документі, який зберігається в архіві ГДА СБУ в Чернівцях, зазначається, що в самому обласному центрі, в Чернівцях, ще до захоплення міста румунськими військами українські націоналісти вивісили на будівлі міської ради синьо-жовтий прапор. У той же час у селах відбувалися масові сходи селян, на яких проголошували Самостійність України, утворювали місцеву владу, формували місцеві групи самооборони для захисту сіл від залишків совєцьких військ, які ще переміщувалися Буковиною, вивішували синьо-жовті прапори на сільрадах.

Щодо самого героя допису, Мирослава Кіндзірського, то у 1941 році він був організаційним референтом Буковинського обласного проводу ОУН. У січні 1942 р. заарештований румунською Сигуранцою (з-під варти утік). Скерований на Східноукраїнські землі: з кінця 1942 року по березень 1944 року Кіндзірський – референт пропаганди Одеського обласного проводу ОУН.

У серпні 1944 року переведений на Буковину. У вересні-грудні 1944 року – організаційний референт Буковинського обласного проводу ОУН, виконував обов’язки провідника Буковинського обласного проводу ОУН.

Загинув 29 грудня 1944 року під час бою з військами нквд у с. Васловівці Садгірського (згодом Заставнівського) району Чернівецької області. Похований у с. Чорний Потік Заставнівського району Чернівецької області.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6695

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