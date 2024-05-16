Сьогодні ми вшановуємо не лише красу і розмаїття українських вишиванок, а й закладений у них символ боротьби

Вишиванка – це відображення багатовікових традицій, історії та культури українського народу. Це спадщина наших предків, закарбована на тканині. Вона об’єднує нас незалежно від віку, статі чи кордонів.

Любіть, бережіть і пишайтеся нашою культурою! Б’ємося за своє до Перемоги!

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Військовий, одягнений у вишиванку, несе в собі не лише силу зброї, але й силу духу предків, силу української землі, силу роду. Він стає втіленням незламності й віри, символом того, що за нами стоїть ціла нація, об’єднана прагненням до свободи й перемоги.

Нехай вишиванка стане оберегом для кожного українського воїна, символом незламності й віри у світле майбутнє. Нехай вона дає їм силу й натхнення, щоб здолати ворога й звільнити нашу землю. Слава Україні! Героям слава! GeneralStaff.ua

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