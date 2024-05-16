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Утро радует новостями из Крыма где продолжается планомерная операция по "выносу" ПВО

Утро радует новостями из Крыма где продолжается планомерная операция по выносу ПВО

ЗРК-С-400, два самолёта МиГ-31 и склад горюче-смазочных материалов на военном аэродроме "Бельбек" поражены накануне в результате ракетной атаки ВСУ на Крым — ASTRA

Что из себя представляет ПВО в Крыму.

Российская противовоздушная оборона во временно оккупированном Крыму представлена следующими подразделениями.

18-й зенитно-ракетный полк. Тут отдельно следует напомнить, что 18-й ЗРП (В/Ч 85388) - это предатели феодосийского полка, перешедшие на сторону оккупантов в 2014 году. В настоящее время данный полк размещен тремя дивизионами на мысе Тарханкут, в Джанкое и в Феодосии. С недавних пор их дивизион в Джанкое не боеспособен от слова совсем.

12-й зенитно-ракетный полк. А это уже евпаторийские предатели, перешедшие на сторону РОВ в 2014 году. Они представлены дивизионами в районе Евпатории и Севастополя. В частности, в районе аэродрома Бельбек.

3-й радиотехнический полк. Радиотехнические средства 3-го РТП размещаются на мысе Тарханкут и Ай-Петри, а если быть точнее - перепелиная высота (Бедене-Кыр). Кстати, на этой неделе туда уже прилетало и согласно блуждающей в сети информации, командир отправился к дидам пить лаву с грончаков.

Но, самое интересное это то, что после выноса дивизиона в районе Джанкоя, взялись не за Евпаторию или мыс Тарханкут, что было бы логичнее, с учётом близости и меньшего времени подлёта, а именно за юг Крыма.

А теперь, немного познавательной геометрии.

Если провести прямую между Джанкоем и Бельбеком, получается такая себе внушительная полу-диагональ. А если провести линии от Джанкоя и Бельбека к, например, Феодосии, то получается довольно таки внушительный треугольник. ⚠️

Я как бы ни на что не намекаю, но ещё в начале 2024 года Крым был второй по насыщенности ПВО зоной, после Москвы и Московской области. А по состоянию на вторую половину 2024, это уже, мягко говоря - не так. Але, далі буде!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21701

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