Дайджест Центру стратегічних комунікацій

На зустрічі з головами МЗС країн-членів ОДКБ лукашенко заявив, що «буде складно вирішити конфлікти у зоні відповідальності організації, якщо до неї увійдуть західні радники».

А загальним підсумком цієї дивної зустрічі стала спільна заява про запобігання гонці озброєнь у космосі та стан справ на кордоні з Афганістаном.

Насправді, те, що киргизів, таджиків, білорусів, вірмен та росіян більше цікавлять справи в космосі та на кордоні з Афганістаном – це говорить багато про що.

Тому подібні «космічні» заяви у мінську лише вчергове підкреслили усю неспроможність цього «безпекового блоку».

Саме тому вибір Україною євроатлантичного курсу інтеграції був і залишається цілком очевидним.

Тому й країни-члени ОДКБ (крім росії та білорусі) зараз дедалі більше прислухаються до інших (і не тільки західних) радників, а не до путіна з лукашенком. А з цими двома демонстративно підписують хіба що «космічні заяви».

Джерело: https://t.me/spravdi/30604

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