“Агресор хоче захоплювати території, але розуміє, що програє”

росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак ЗС України готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк сказав у коментарі Суспільному мовленню України.

За його словами, агресор, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.

“Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там будують оборонні споруди”, – сказав Андрій Черняк.

Представник воєнної розвідки України додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".

Представник української розвідки зазначив, що мобілізація, яку, за даними ГУР Міноборони, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.

Джерело: gur.gov.ua

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