"Ахмат-Восток" вивели своїх бійців з Мар'їнки
Через події в рф, пов'язані із заколотом "вагнерівців", чеченські підрозділи полку "Ахмат-Восток" напередодні вивели своїх бійців з Мар'їнки на Донеччині, — пресофіцер 79-ї ОДШБр, полковник Ярослав Чепурний в ефірі телемарафону.
"Чеченські підрозділи, а також загони спецпризначення в повному складі, які воюють проти Сил оборони в Мар'їнці, несподівано знялися і почали виходити з міста", — повідомив Чепурний.
За його словами, аеророзвідка ЗСУ це помітила, і накрили ворога вогнем.
"Було підбито один БТР. Інші формування окупантів не виявили бажання залишити бойові позиції", — зазначив пресофіцер.
Також Чепурний повідомив, що на кількість обстрілів українських позицій з боку армії рф відхід кадирівців не вплинув.
Джерело: https://t.me/znua_live/99718