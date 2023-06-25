"Ахмат-Восток" вивели своїх бійців з Мар'їнки

Через події в рф, пов'язані із заколотом "вагнерівців", чеченські підрозділи полку "Ахмат-Восток" напередодні вивели своїх бійців з Мар'їнки на Донеччині, — пресофіцер 79-ї ОДШБр, полковник Ярослав Чепурний в ефірі телемарафону.

"Чеченські підрозділи, а також загони спецпризначення в повному складі, які воюють проти Сил оборони в Мар'їнці, несподівано знялися і почали виходити з міста", — повідомив Чепурний.

За його словами, аеророзвідка ЗСУ це помітила, і накрили ворога вогнем.

"Було підбито один БТР. Інші формування окупантів не виявили бажання залишити бойові позиції", — зазначив пресофіцер.

Також Чепурний повідомив, що на кількість обстрілів українських позицій з боку армії рф відхід кадирівців не вплинув.

Джерело: https://t.me/znua_live/99718

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