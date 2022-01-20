АМКУ розслідує продаж "Нафтогазом" дешевого газу Фірташу

Справа, яку Антимонопольний комітет розслідує щодо "Нафтогазу", стосується продажу облгазам Дмитра Фірташа газу за заниженою ціною.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

У компанії зазначили, що йдеться про угоду щодо торгівлі газом для населення, підписану з ТОВ "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа. Вона була укладена в березні 2021 року, коли компанією керував Андрій Коболєв.

ЕП писала про цей контракт ще у липні. Угоду з "Йе енергія" було укладено 19 березня – на понад місяць раніше, ніж з рештою учасників ринку.

Компанія Фірташа законтрактувала найбільший на ринку обсяг газу для побутових споживачів, 6 млрд кубів. Другий найбільший, 2,2 млрд кубів, отримала "дочка" "Нафтогазу" – ТОВ "ГПК Нафтогаз України"

Саме ці дві компанії отримали найнижчі ціни – 7,42 тис грн за тис куб м, тоді як решта компаній підписали контракти з ціною від 7,9 тис грн до 8,8 тис грн.

У НАК заявили, що угода давала можливість компаніям перепродавати "дешевий" газ бізнесу, а також створювала невиправдані кредитні ризики для "Нафтогазу", оскільки передбачала оплату за фактично проданий газ у період до жовтня 2021 року.

За словами "Нафтогазу", дію контракту зупинили у жовтні, проте борги "ЙЕ Енергії" перед НАКом за цими угодами не погашені донині.

"Наразі "Нафтогаз" реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах в межах балансуючої групи", – заявили у "Нафтогазі".

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет відкрив справу проти ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.

На заміну контрактів, укладених "Нафтогазом" у березні-квітні 2021 року, нове керівництво "Нафтогазу" запровадило так звану балансуючу групу. Можливість придбати державний газ отримали понад п'ятдесят приватних компаній за єдиною ціною – 7,42 тис грн.

Водночас згодом ЕП з’ясувала, що за новою системою облгази Фірташа ймовірно використовують "пільговий" газ, призначений для населення, для постачання на "азотні" підприємства бізнесмена.

Источник: epravda.com.ua

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