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В Україні чверть проданої електроенергії на ринку вироблено з природного газу

В Україні чверть проданої електроенергії на ринку вироблено з природного газу

В Україні майже 25% реалізованої електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) у вересні 2024 року було вироблено з природного газу.

Про це йдеться у звіті АТ "Оператор ринку" про екологічні аспекти за вересень 2024 року, передає профільне видання ExPro.

На другому місці за джерела енергії – ядерне паливо, з 21,23%. Загалом, на РДН та ВДР було у вересні реалізовано 414,6 тис. МВт-год електроенергії, виробленої на АЕС.

За даними видання, сумарний виробіток на АЕС у вересні 2024 р. склав 3878 тис. МВт-год.

Частка проданої на РДН і ВДР електроенергії, виробленої з гідроенергії, у вересні становила 15,87%, з енергії сонця - 13,09%, з вугілля – 3,51%, з енергії вітру – 2,00%, з біогазу – 0,64%, з біомаси – 0,28%, інших видів палива – 0,10%.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем 2024 року – до 438 тис. МВт-год.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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