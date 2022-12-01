Аналитика ISW, 30 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-30)

● Усилия РФ вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что войска РФ не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогостоящих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах.

● "Росэнергоатом" назначил нового директора ЗАЭС.

● Кремль продолжает подавлять инакомыслие путем расширения мер, направленных против «иностранных агентов».

● Опросы общественного мнения показывают, что общественность РФ, возможно, устала от войны в Украине.

● Войска РФ продолжали обороняться на линии Сватово-Кременная.

● Войска РФ наращивали успех в районе Бахмута и наступали в районе Авдеевки-Донецка.

● РФ продолжает проводить мобилизационные мероприятия.

● Продолжающиеся усилия российских официальных лиц по интеграции незаконно аннексированных территорий в состав Российской Федерации, вероятно, носят очень неорганизованный характер.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7040

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