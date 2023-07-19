Апеляція ВАКС скасувала вирок щодо депутата Полтавської облради у справі про декларування

Апеляційна палата Вищого антикорсуду задовольнила клопотання захисника депутата Полтавської облради Олега Дядика про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Апеляція ВАКС звільнила Дядика від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження щодо Дядика теж закрили.

Рішення може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, перша інстанція ВАКС визнала Дядика винуватим у недекларуванні.

За версією САП, Дядик приховав інформацію про наявність 2 млн грн статутного капіталу ТОВ «Міт Магнат», в якому він є єдиним засновником.

Крім того, депутат приховав факт отримання прибутків цієї фірми та не відобразив борги за отриманими позикою та договором лізингу на суму понад 1,2 млн грн.

Загалом внесені до декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 3,47 млн грн.

Зрештою ВАКС тоді призначив Дядику покарання у виді штрафу в 34 тисячі грн з позбавленням депутатського мандату.

Втім, Апеляція це рішення змушена була скасувати через клопотання захисника.

Додамо, що зараз виявити брехню в деклараціях або необґрунтовані активи депутатів та інших чиновників майже неможливо.

Так як депутати досі не відновили обов’язкове декларування. Хоча 91% українців підтримують відновлення декларування і відкриття доступу до декларацій.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2413

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