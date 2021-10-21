Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ: Украина отреагировала
Американская компания Apple на своей карте изобразила Крым как часть Российской Федерации.
Об этом сообщает сообщество Culture Ukraine в Инстаграм.
Речь идет о программе Apple Music для артистов, которая позволяет отслеживать прослушивание треков по странам. Там Украина изображена без полуострова, а РФ — наоборот.
"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?" — говорится в посте сообщества.
Заявление по этой ситуации сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "РБК-Украина".
Олег Николенко отметил, что Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.
"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", — заявил он.
Источник: delo.ua