Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ: Украина отреагировала

Американская компания Apple на своей карте изобразила Крым как часть Российской Федерации.

Об этом сообщает сообщество Culture Ukraine в Инстаграм.

Речь идет о программе Apple Music для артистов, которая позволяет отслеживать прослушивание треков по странам. Там Украина изображена без полуострова, а РФ — наоборот.

"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?" — говорится в посте сообщества.

Заявление по этой ситуации сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "РБК-Украина".

Олег Николенко отметил, что Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", — заявил он.

Источник: delo.ua

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