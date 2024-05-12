Битва за Україну. Головне за вчора

Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає, росіяни запускають ІПСО. Велика Британія надсилає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги на 500 млн фунтів стерлінгів

Ми зібрали для вас інформацію про вісімсот сьомий день Великої війни: чим жили Україна та українці 11 травня 2024 року.

НАЙВАЖЛИВІШЕ

«Сіра зона» у Харківській області не розширюється, ЗСУ не дають росіянам просунутися вглиб області. Тривають оборонні бої у районі населених пунктів Липці та Вовчанськ. Наші воїни відбили дев'ять атак в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище і Плетенівка – Назар Волошин, речник ОСУВ «Хортиця».

Широкомасштабного наступу ворога на півночі Харківщини немає, а спроба наступу російських військ в прикордонні Харківщині спрямована на відтягування Сил оборони з інших напрямків та є класичною інформаційно-психологічною операцією – Назар Волошин.

У ніч на суботу 11 травня безпілотники ГУР МОУ атакували Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ «Лукойл-Волгограднєфтєпереробка» і є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6 – підтвердили Укрінформу в ГУР.

Українські військові з 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку – 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Посли ЄС вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про «гарантії безпеки», її планують фіналізувати до кінця червня – Welt am Sonntag.

ЦИТАТИ

Володимир Зеленський, президент України: «Кожен наш солдат, кожен сержант, кожен офіцер, які зараз проявляють хоробрість і захищають українські позиції, роблять цю війну коротшою. Маємо зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена».

Еммануель Макрон, президент Франції: «Франція не є державою війни, а є державою миру, але якщо ми хочемо миру, ми повинні його захищати. Ми повинні іноді діяти як стримуючий фактор для нашого супротивника, кажучи йому, якщо ви зайдете занадто далеко, то я не виключаю втручання».

ВІЙНА

В операційній зоні Сил оборони півдня українські захисники минулої доби відбили 13 ворожих штурмів на Оріхівському напрямку, з них 8 в районі Старомайорського та 5 в районі Роботиного, та один на лівобережжі Дніпра – Сили оборони півдня України.

На Харківському напрямку спецпризначенці Центру Національної гвардії України «Омега» знищили ворожий безпілотник «Ланцет», а також військовий автомобіль і броньовану ремонтно-евакуаційну машину росіян – Нацгвардія.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади біля населеного пункту Райгородка у Луганській області взяли у полон двох окупантів – заступника командира роти і старшого сержанта 752-го полку РФ – РБК-Україна.

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують переміщення російських вантажівок із боєкомплектом і живою силою у напрямку Волновахи – Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

У тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області сталося влучання по нафтобазі росіян, руйнування об'єкта значні, запасів пального не залишилося – Артем Лисогор, голова Луганської ОВА.

В окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунали вибухи – за попередніми даними стався «приліт» по ресторану, де бойовики святкували 10 років проголошення так званої «ДНР». За попередніми даними, 1 особа загинула та 1 поранена – ТСН.

Оперативники та аналітики ГУР МОУ ідентифікували 36 росіян, причетних до ударів ракет «Кинджал» по Україні – ГУР.

Співробітники Служби безпеки України запобігли терактам, які російське ГРУ планувало на 9 травня в Києві. Зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід – Артем Дехтяренко, речник СБУ. Деталі спецоперації в СБУ пообіцяли повідомити згодом.

З початку року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони України дев’ять наземних роботизованих комплексів українського виробництва – МОУ.

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Уночі на суботу ворог атакував з авіації мирні населені пункти Херсонської області, поранили жінку та вбили чоловіка – Херсонська ОВА.

На Харківщині, у Вовчанській громаді, через обстріли ворога КАБами загинуло двоє чоловіків, ще двох поранено – Харківська ОВА

У Харківській області із Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад евакуйовані вже 970 людей – Нацполіція.

НОВИНИ: УКРАЇНА

Добровільна участь засуджених у мобілізації – один із кроків, що допоможуть наблизити нашу Перемогу, адже до війська може мобілізуватися понад 20 тисяч засуджених – Олена Шуляк, голова Комітету ВР з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ становить 20 100 гривень – пресслужба Міноборони.

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк обговорив вплив останніх атак РФ на українську енергосистему й потреби галузі для відновлення та нарощування потужностей генерації – пресслужба КМУ.

На запит України сьогодні вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, а також планується й у вечірні години – Міненерго.

На 69-му році після тривалої хвороби перестало битися серце легендарного українського спортивного журналіста та коментатора Сергія Савелія – Укрінформ.

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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру чотирьом особам, які хотіли захопити підприємство шляхом підкупу за 1 мільйон доларів працівника Служби безпеки України – Офіс генпрокурора.

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За тиждень з 6 по 10 травня Національний банк України купив $150 тис на міжбанку, при цьому продав $533,6 млн – НБУ.

Із початку 2024 року понад 6,5 тис. агрогосподарств отримали 42,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з них 17,7 млрд грн – за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» – Мінагрополітики.

Із травня 2023 року, відколи діє комплексна програма «єВідновлення», 57 тисяч українців відбудували чи придбали нове житло – Мінцифри.

У 2023 році на зовнішніх ринках продали майже 10 тисяч тонн українського морозива, що на 44% більше попереднього року – Українська асоціація аграрного експорту.

За квітень мільйон внутрішньо переміщених осіб отримали щомісячну державну допомогу на суму 2,6 млрд грн – Мінреінтеграції.

СВІТ: ДОПОМОГА, САНКЦІЇ, ПОДІЇ

Велика Британія надсилає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. У рамках 500 млн фунтів стерлінгів на військові потреби Великобританія надає: 4 мільйони набоїв, понад 1600 ракет та 400 транспортних засобів, серед яких 160 автомобілів типу «Хаскі» – британське Міноборони.

Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох РСЗВ HIMARS за приблизно 30 млн доларів – AP.

Генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі з генпрокурором США Мерріком Гарландом, яка відбулась у Венеції, обговорив розслідування воєнних злочинів Росії, а також розшук і арешт її активів – Офіс генпрокурора.

Латвія передаватиме Україні дрони й радіолокаційні системи захисту власного виробництва – Анатолій Куцевол, посол України в Латвії. Про це та інше в інтерв'ю Укрінформу.

Рада Безпеки ООН у вівторок, 14 травня, обговорить ситуацію в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням. Особливу увагу члени РБ приділять посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні – Укрінформ.

Кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч – Василь Зварич, посол України в Польщі.

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Держвиборчком Північної Македонії 11 травня засвідчив перемогу Гордани Сіляновської-Давкової на президентських виборах – Radio Liberty.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван звернувся до грузинської влади через скандальний закон про «іноагентів» і заявив, що таким чином країна віддаляє себе від Європи і США – соцмережа Х Саллівана.

У Грузії готові переглянути деякі норми закону про «іноагентів» – NGnewsgeorgia.

Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю – Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі.

Литва не пропустила російський вагон зі знаком «Z», що прямував до Калінінграда – LRT.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що результати візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Європи доводять зростання ролі Китаю у світі як відповідальної великої країни з потужним міжнародним впливом – CGTN.

Північна Корея планує цьогоріч почати переозброєння своєї армії модернізованими РСЗВ калібру 240-мм із новими керованими снарядами підвищеної дальності, здатними уразити майже всю територію Сеула, де мешкає майже половина населення Південної Кореї – KCNA.

Starlink, підрозділ компанії SpaceX Ілона Маска, попередив у суботу про «погіршення якості послуг», оскільки Земля потерпає від геомагнітної бурі, найбільшої з 2003 року, спричиненої сонячною активністю – Reuters.

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Бойовики «Хезболли» у п’ятницю випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона – Times of Israel.

ВОРОГ

У Росії фіксуються непоодинокі випадки, коли їхні літаки випадково гублять боєприписи на своїй території, коли летять атакувати цілі в Україні, що свідчить про системну проблему, яка створює проблему для цивільних – Міноборони Британії.

Заморозки знищили посіви пшениці та кукурудзи, буряків та інших культур у Воронезькій, Тульській, Тамбовській та Липецькій областях – росЗМІ. Наразі збитки однієї лише компанії «Маніно» становлять 80 млн рублів, при цьому загальні «масштаби катастрофи» зараз невідомі.

У Ростовській області РФ вночі 11 травня зійшли з рейок і загорілися кілька цистерн із паливом з подальшим загорянням вантажу. Рух поїздів зупинено. Очікуються затримки пасажирських поїздів – регіональне управління МНС РФ. Про причини аварії нічого не повідомляється.

Підготувала Жанна Телеганова, Київ

Джерело: ukrinform.ua

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