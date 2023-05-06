Блокування пункту пропуску в Дорогуську має політичне підгрунтя – посол Зварич

Блокування руху українських вантажних автоперевізників через польський пункт пропуску “Дорогуськ” має політичне підгрунтя, для цього немає жодних підстав. Непорозуміння слід вирішувати діалогом, а не блокуванням.

Про це йдеться в заяві у Фейсбуці посла України в Польщі Василя Зварича, передає Укрінформ.

“Блокування для українських перевізників прикордонного переходу в Дорогуську є суто політичним, а названі причини блокування не мають нічого спільного з реальністю”,- йдеться в заяві Зварича.

Він зазначив, що перевезення між Україною і Польщею здійснюються на паритетних засадах відповідно до угоди між Україною та ЄС про вантажні автомобільні перевезення. Посол підкреслив, що ніхто в Україні не вимагає дозволів для польських перевізників.

“Польські перевізники вітаються (в Україні – ред.), штрафів за відсутність дозволів немає, непорозуміння ми можемо вирішувати не блокуванням, а діалогом”,- наголосив український дипломат.

За його словами, ті, хто ініціював блокаду в умовах російської агресії проти України, свідомо чи ні, але допомагають росії економічно принижувати Україну.

“Я закликаю протестувальників зняти блокаду для вільного пересування (вантажівок – ред.) і до хорошої співпраці. Допоможіть нам перемогти агресора, разом ми зможемо. Інакше пересування російських варварів через кордон неможливо буде перекрити вантажівками”, - наголосив Зварич.

Як повідомило у п’ятницю міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, від ранку 4 травня польською стороною було призупинено оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Ситуація склалася через страйк польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ». Серед вимог протестувальників повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується стосовно польських перевізників.

МЗС вже звернулося до польських колег з проханням врегулювати ситуацію, що склалася.

Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі. Відтак, блокування кордону спричиняє критичну ситуацію для українського експорту.

Джерело: ukrinform.ua

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