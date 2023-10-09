Более 600 человек погибли в Израиле в результате атаки боевиков ХАМАС

Эти данные подтвердила пресс-служба правительства Израиля в Facebook.

Кроме того, более 100 человек были похищены и более 2 тысяч ранены.

Египетским переговорщикам не удалось убедить боевиков ХАМАС отпустить заложников - The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских чиновников

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В Ізраїлі загинули двоє громадян України - ЗМІ

Як повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві України в Ізраїлі, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

"Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня", - йдеться в повідомленні посольства, яке цитує агентство.

Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив інформацію про смерть двох громадян України в Ізраїлі

Джерело: https://t.me/u_now/114726, https://t.me/dw_ukraina/17009

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