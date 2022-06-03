Разведка Британии все так же остаётся ньюсмейкером, чей авторитет бесспорен. Теперь британцы подводят итоги 100 дней войны:

— рф не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти.

— После провала первоначального плана рф адаптировала свой план, сосредоточив внимание на Донбассе.

— Сейчас рф добивается тактического успеха на Донбассе.

— рф контролирует более 90% Луганской области и, вероятно, полностью установит контроль в ближайшие две недели.

— рф не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, все из которых перешли к обороне.

— По сравнению с первоначальным планом рф ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы рф достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции и, вероятно, значительное время.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/15561

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