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Британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными

Британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными

По данным разведки, в результате блокировки судов, значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы.

Поэтому цены на продукты в мире будут расти.

«Боевые действия уже оказали косвенное давление на мировые цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к портам Украины, возникающий в результате дефицит предложения еще больше повысит цены на многие основные продукты», - сообщает разведка.

Источник: https://t.me/u_now/50482

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