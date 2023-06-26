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«Це буде самогубство»: Наєв про можливий наступ «вагнерівців» з білорусі

«Це буде самогубство»: Наєв про можливий наступ «вагнерівців» з білорусі

«Це буде самогубство»: Наєв розвіяв страхи через матеріал Sky News про можливий наступ «вагнерівців» з білорусі

«Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ», - заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника.

«Якщо ж таке станеться, і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках», - додав Наєв.

Що передувало?

25 червня колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт заявив в інтерв'ю Sky News, що Україна повинна остерігатись можливого нападу на Київ «вагнерівців» на чолі з пригожиним, який після спроби заколоту начебо виїхав у білорусь.

Джерело: https://t.me/spravdi/30744

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