Час пробил. Гражданская война в РФ

Циник "возвращается" после небольшого турне по различным столицам.

И возвращается со "вкусным" подарком, полыхающим за спиной, к военному столу - Пригожин фактически объявил о начале специальной военной операции против Министерства Обороны и лично Шойгу (ну и чуть выше).

Пригожин сообщил о том, что под его руководством находится более 25 000 человек, и он "выдвигается, чтобы разобраться". Предварительно Пригожин "разоблачил" МО и Путина, а также сообщил о значительных провалах России на линии фронта.

О том, что исход 1917 является для России возможным развитием событий, мы писали неоднократно. Также на канале не раз упоминалось о том, что главная оппозиция Путину - это "турбопатриоты" и лично Пригожин.

Интересный момент состоит в том, что "ряды Пригожина" включают не только "радикальный деревенский сброд", а лиц из Думы, Совета Федерации, ФСБ и пр.

Пригожин имеет возможность, получив поддержку внутренних кланов и заранее распределив "хлебные должности", привести Россию к тотальной гражданской войне, которая будет длиться несколько лет, пока одни силы будут плодомерно уничтожать другие.

Теперь основной вопрос состоит в том, насколько брошенная (Министерством Обороны, конечно же) спичка сумеет раздуть военное пламя.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7928

Новости портала «Весь Харьков»