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Чергова недолугість: пропаганда кремля бреше про Донбас, а показує Умань

Чергова недолугість: пропаганда кремля бреше про Донбас, а показує Умань

«Обстріл Донбасу «українськими бойовиками» – під вогнем «київських формувань» вночі опинилися Нікольське, Яковлівка та Ясинувата» – такий сюжеті у засобі масової ідіотизації (росЗМІ) під назвою «росія 1» видали росіяни.

Розповідаючи про цей «страх і жах» майже зі сльозами на очах, росЗМІ «підкріпило» слова пропагандиста в телевізорі відеокадрами не з вищеперелічених населених пунктів, а з... Умані.

Так, саме з Умані, що на Черкащині, де одна з ракет країни-терориста під ранок 28 квітня влучила у житлову багатоповерхівку і забрала життя 23 мирних людей, серед яких п'ятеро дітей.

Це яскравий приклад того, як путінські нащадки геббельса намагаються маніпулювати свідомістю своїх громадян і вигадувати наративи на кшталт «вісім років бомбили Донбас».

І ще. Ми більш ніж упевнені, що російські паяци на зарплаті у путіна ніколи в житті не знайдуть на карті України такі населені пункти, як Нікольське, Яковлівка та Ясинувата. Тому що вони гадки не мають, про що говорять і їм байдуже, який відеоряд крутять за їхніми вгодованими спинами.

Джерело: https://t.me/spravdi/28519

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