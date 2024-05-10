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Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині

Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині

Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога.

Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість та хоробрість для захисту наших позицій.

Один з наслідків наступальних дій московитів на північних кордонах Харківщини

Попередньо 3 одиниці техніки було спалено на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове. Рухалися кацапи зі сторони Пильної.

Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині

Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14115

Новости портала «Весь Харьков»

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