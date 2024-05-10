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10 травня 1980 року народився Герой України Мацієвський Олександр Ігорович

10 травня 1980 року народився Герой України Мацієвський Олександр Ігорович

10 травня 1980 року народився Герой України Мацієвський Олександр Ігорович — військовослужбовець 163-го батальйону 119-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, якого російські загарбники розстріляли 30 грудня 2022 року на сході України.

Воїн, який до останнього любив свою країну та боронив її від російських окупантів, та загинув зі словами «Слава Україні» на устах.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8494

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