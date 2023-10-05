Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 111

Число обменов пленными между Россией и Украиной значительно сократилось

Число обменов пленными между Россией и Украиной значительно сократилось

За последние семь месяцев Россия и Украина совершили всего девять обменов военнопленными, тогда как за весь предыдущий срок с начала полномасштабного вторжения их было почти 40, обратила внимание «Вёрстка».

За эти более чем полгода из плена на родину вернулись 587 граждан Украины. При этом точное число возвращённых граждан России неизвестно — российские власти называли их число только при пяти из девяти случаях обмена. В этих самых пяти случаях были обменены 288 россиян.

Самый массовый обмен за последние семь месяцев произошел 16 апреля. Тогда освободили 130 украинских военнопленных и 100 российских. Последний же обмен, о котором сообщалось публично, состоялся 7 августа — почти два месяца назад.

Ранее «Вёрстка» уже писала, что с 1 марта 2022 года Россия и Украина провели 38 обменов пленными. В ходе них Киев вернул домой почти 2 тысячи человек, тогда как Москва — чуть более 1300.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13274

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

5 жовтня 1883 року народився Петро Болбочан, полковник Армії УНР
Сегодня 10:24    95
ДБР затримало на хабарі у 45 тисяч доларів США прокурора Фастівської окружної прокуратури
Сегодня 10:12    102
Хотелки австрийского министра
Сегодня 10:01    128
СБУ уразила комплекс ППО С-400 «Тріумф» на Бєлгородщині
Сегодня 09:40    133
Відстрочка від мобілізації: військові розповіли про терміни
Сегодня 09:28    121
Financial Times: Вступ України до Євросоюзу дасть їй право на отримання близько 186 мільярдів євро з бюджету блоку протягом наступних семи років
Сегодня 09:17    115
НАБУ правомірно оголосило Жеваго у розшук, бо він тричі не прибував на допити
Сегодня 09:06    151
кремль втратив вплив на Південному Кавказі, усі його проєкти – розвалюються
Сегодня 08:57    132
«Армія Дронів» за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога
Сегодня 08:47    98
НАЗК перевіряє наявність конфлікту інтересів у заступника керівника ОПУ Шурми через СЕС його брата
Сегодня 08:36    118
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 