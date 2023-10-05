Число обменов пленными между Россией и Украиной значительно сократилось

За последние семь месяцев Россия и Украина совершили всего девять обменов военнопленными, тогда как за весь предыдущий срок с начала полномасштабного вторжения их было почти 40, обратила внимание «Вёрстка».

За эти более чем полгода из плена на родину вернулись 587 граждан Украины. При этом точное число возвращённых граждан России неизвестно — российские власти называли их число только при пяти из девяти случаях обмена. В этих самых пяти случаях были обменены 288 россиян.

Самый массовый обмен за последние семь месяцев произошел 16 апреля. Тогда освободили 130 украинских военнопленных и 100 российских. Последний же обмен, о котором сообщалось публично, состоялся 7 августа — почти два месяца назад.

Ранее «Вёрстка» уже писала, что с 1 марта 2022 года Россия и Украина провели 38 обменов пленными. В ходе них Киев вернул домой почти 2 тысячи человек, тогда как Москва — чуть более 1300.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13274

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